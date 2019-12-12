"Сутки искали родственники": в Днепре за рулем автомобиля умер таксист
10:06, 12 декабря 2019Происшествия
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Мужчину обнаружили накануне вечером в машине.
В Днепре за рулем умер таксист / фото: Информатор
В Днепре в автомобиле нашли мертвого водителя такси.
Об этом сообщает "Информатор".
Как отмечается, инцидент произошел вечером 11 декабря. Около 21 часов на улице Подолинского в машине увидели мужчину, который не подавал признаков жизни. Позже установили, что это таксист, которого около суток искали родственники. Он скоропостижно скончался за рулем автомобиля.
Как сообщал УНИАН, в Днепре студент выпал с девятого этажа общежития и выжил.
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