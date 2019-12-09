Встал и пошел: в Днепре студент выпал с девятого этажа и выжил

Позже его все же пришлось госпитализировать.

В Днепре минувшей ночью из окна студенческого общежития на девятом этаже выпал парень и остался жив.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, студент, отмечая День рождения, употреблял наркотики. Вероятно, не осознавая своих действий, он зашел в туалет, открыл там окно, вылез на подоконник и прыгнул вниз. Упал он на припаркованный автомобиль, который стоял у входа в общежитие. В итоге у автомобиля пробито лобовое стекло и прогнута крыша, но студент - жив.

Как рассказали свидетели, после падения он слез с машины, отряхнул с себя стекло и пошел обратно в свою комнату. На входе его остановила вахтер, которой парень нагрубил, после чего упал и начал жаловаться на боль. На место вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего.

Читайте такжеВ Днепре врачи спасают 4-летнего мальчика, выпавшего из жилого дома в Бахмуте

Ему оказали помощь в областной больнице, сейчас жизни парня угрозы нет.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 8-классник получил тяжелые травмы кишечника в школе после "шутки" сверстника.