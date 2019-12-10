В многоэтажке Львова произошел пожар: спасатели эвакуировали жителей (видео)

Причина пожара неизвестна.

Во львовской многоэтажке загорелась кладовка между этажами. В результате пострадали двое человек.

Об этом рассказали в эфире ТСН.

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"Загорелось в кладовке между этажами. Предшествовал этому, говорят очевидцы, хлопок. Но что разорвалось - пока не известно", - рассказали в студии.

Сейчас коммунальщики проверяют, не пошли ли трещины домом. Из-за инцидента пострадали двое человек. Мужчина, который делал ремонт в смежной квартире, получил ожоги и от госпитализации отказался. Второго львовянина, который надышался дымом, достали из застрявшего лифта.

"Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в специальных аппаратах защиты. Чтобы гарантировать безопасность жильцов верхних этажей, пожарные сопровождали и вывели на свежий воздух 17 жильцов дома", - рассказал представитель ГСЧС Львовщины Игорь Курус.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что МВД хочет повысить ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности.