Пожар в одесском колледже: здание последний раз проверяли в 2014 году, нашли нарушения

Правительство до 10 января проверит состояние противопожарной безопасности всех детсадов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одессе 4 декабря, которая унесла жизни по меньшей мере 10 человек, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Мы обязательно разберемся. Результаты расследования — до 20 декабря. Виновные понесут наказание», – написал премьер в своем Telegram-канале.

«Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здания не было даже среди приоритетных для проверки!», – сообщил Гончарук.

Премьер также сообщил, что правительство по поручению президента до 10 января проверит состояние противопожарной и техногенной безопасности всех детсадов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сейчас известно о как минимум 10 погибших. В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.