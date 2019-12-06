Нашли спустя 2 дня: на пожаре в Одессе выжила кошка Соня

Пользователи соцсети отметили, что инстинкт не подвел животное и позволил спастись.

Во время масштабного пожара в колледже Одессы смогла спрятаться и выжить трехцветная кошка Соня, которая жила до инцидента в Институте морской биологии НАН Украины.

Об этом рассказала в Facebook одесситка Алена Балаба.

"При пожаре в Одессе на Пушкинской выжила трехцветная кошка Соня, которая была "приписана" в Институт биологии Черного моря НАНУ: она спряталась в коридоре Института на пятом этаже - с той стороны, которая выходит на саму Пушкинскую и меньше всего пострадал от пожара. Сегодня биологам Соню снесли спасатели и Руслана Мигас забрала ее домой", - написала она.

Активист Андрей Зотов также рассказал о чудесном спасении животного, добавив, что кошка была "институтским эльфом".

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"Среди печальных и трагических событий этих дней есть и позитивные. Наша институтская кошка Соня выжила в уцелевшей от пожара части здания, была спасена с верхнего этажа и сейчас ее пригрела Руслана Мигас. В течение многих лет Соня была нашим институтским эльфом. Надеюсь, для этого вполне интеллигентного животного найдется место в восстановленном ИМБ", - написал он в Facebook.

Пользователи отметили в комментариях, что инстинкт не подвел животное и позволил спастись.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы. Поиск 11 человек продолжается.

В результате пожара пострадало более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Сегодня в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.