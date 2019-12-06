В Одессе возросло число погибших при пожаре в колледже

В частности, в соцсетях сообщают об обнаружении тела директора Института морской биологии НАН Украины Бориса Александрова.

В Одессе количество погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до четырех.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. «Всего в результате пожара погибли 4 человека: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ. По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших», - заявили в ГСЧС.

Как сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий, в 15.30 под завалами обнаружено мужское тело.

В социальных сетях общественники сообщают, что найдено тело директора Института морской биологии НАН Украины Бориса Александрова, который числился пропавшим без вести.

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В частности, по данным общественницы Натальи Петропавловской, обнаружено тело Александрова, 1958 г.р.

Таким образом остается неизвестной судьба 11 человек.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще одна жертва.

В результате пожара пострадало более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Сегодня в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.