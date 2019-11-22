Наркоторговцы из Кривого Рога дроном переправляли марихуану в РФ

Двух мужчин задержали во время попытки переправить 5 килограммов марихуаны.

Сотрудники управлений Службы безопасности в Днепропетровской и Харьковской областях задержали двоих жителей Кривого Рога, которые с помощью беспилотника переправляли марихуану в РФ.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

«Современный способ перемещения «товара» за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога. Пакеты с каннабисом на собственном автомобиле они доставляли в один из приграничных районов Сумской области. Возле линии государственной границы «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ задержала двоих торговцев при попытке переправить 5 килограммов марихуаны.

За контрабанду мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.