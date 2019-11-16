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В Кривом Роге иностранец с российской символикой унизил женщину из-за украинского языка – соцсети

08:52, 16 ноября 2019
Происшествия
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Мужчина был с подругой, но та никак не отреагировала на хамство знакомого / facebook.com/svetlana.danilova

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина кавказской национальности и с надписью «RUSSIA» на куртке унизил местную жительницу, потому что она общалась на украинском.

Об этом в Facebook сообщила очевидец происшествия Светлана Данилова.

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«Вот тело мужского пола цеплялось к моей подруге, потому что она общается на украинском. Оскорбляло и унижало ее именно из-за языка», – написала она, заявив, что иностранец беспрепятственно разгуливает по городу и оскорбляет людей.

По ее словам, мужчина был с подругой, но та никак не отреагировала на хамство знакомого.

Как сообщал УНИАН, в харьковском метро «засветился» сепаратист Игнат Кромський («Топаз»), один из инициаторов «Харьковской народной республики» в 2014 году.

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Теги: #Днепр#сепаратизм#иностранцыпогода в Днепре