В Кривом Роге иностранец с российской символикой унизил женщину из-за украинского языка – соцсети

Об этом в Facebook сообщила очевидица происшествия и подруга пострадавшей.

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина кавказской национальности и с надписью «RUSSIA» на куртке унизил местную жительницу, потому что она общалась на украинском.

Об этом в Facebook сообщила очевидец происшествия Светлана Данилова.

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«Вот тело мужского пола цеплялось к моей подруге, потому что она общается на украинском. Оскорбляло и унижало ее именно из-за языка», – написала она, заявив, что иностранец беспрепятственно разгуливает по городу и оскорбляет людей.

По ее словам, мужчина был с подругой, но та никак не отреагировала на хамство знакомого.

Как сообщал УНИАН, в харьковском метро «засветился» сепаратист Игнат Кромський («Топаз»), один из инициаторов «Харьковской народной республики» в 2014 году.