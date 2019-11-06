Тело погибшего в Одессе на футбольном поле студента-иностранца отправили на родину (видео)

По словам директора коммунального предприятия «Стадион «Спартак», нарушений при установке ворот не допускалось: они предназначены для мини-футбола и поэтому не крепятся «намертво», а являются передвижными.

Тело иностранного студента Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского, погибшего в Одессе на стадионе муниципального стадиона «Спартак» при падении футбольных ворот, отправили на родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил проректор по международным связям и научно-педагогической работе вуза Антон Ананьев.

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Гражданин Туркменистана Сахетгелди Джумаев, учившийся на 3-м курсе указанного вуза, погиб в ночь на 5 ноября во время тренировки на вышеназванном стадионе.

«Тело погибшего уже отправлено на родину при содействии посольства Туркменистана в Украине», - сказал Ананьев.

Преподаватели характеризуют погибшего исключительно с положительной стороны, как уравновешенного, старательного студента, активного молодого человека.

По словам директора коммунального предприятия «Стадион «Спартак» Михаила Чистякова, нарушений при установке ворот не допускалось. Он утверждает, что данные ворота предназначены для мини-футбола и поэтому не крепятся «намертво», а являются передвижными.

«В процессе игры или во время разминки он (погибший – УНИАН) пытался подтянуться на воротах или выполнить какое-то акробатическое упражнение, но футбольные ворота для этого не предназначены», - утверждает Чистяков.

Сейчас, в связи с ЧП, занятия на площадке для занятий мини-футболом отменены до особого распоряжения. Назначена служебная проверка.

По данным полиции, ЧП случилось в ночное время на стадионе в Приморском районе города. В результате падения футбольных ворот молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Предварительно установлено, что 23-летний иностранец пришел с приятелями на стадион поиграть в футбол. Стоя на воротах, парень решил выполнить гимнастическое упражнение на их металлической конструкции. В результате падения ворот пострадавший получил травмы, от которых скончался до приезда «скорой», - отметили в главке.

Как сообщал УНИАН, по этому факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.