В Харькове разгуливал скандальный сепаратист "Топаз", ему припомнили антимайдан (видео 18+)

Кромский заявлял, что ничего не помнит о событиях Революции Достоинства.

В харьковском метро «засветился» сепаратист Игнат Кромский («Топаз»), один из инициаторов «Харьковской народной республики» в 2014 году.

Сепаратиста заметили местные жители и сняли часть диалога с ним. Видео опубликовано на Youtube.

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Харьковчанин, в частности, спрашивал у Кромского о его жизни в мирном Харькове и возмущался, почему сепаратист не на «передовой «Л/ДНР».

В ответ Кромский заявлял, что ничего не помнит о событиях Революции Достоинства.

«Этот известный Топаз-пид*рас, который вышел раньше срока по «закону Савченко»... Очень жаль, что его нельзя отпи*дить. Потому что он забыл все деяния за 2014 год. Но теперь он уже не такой смелый», – сказал харьковчанин.

Напомним, в сентябре 2018 года Харькове суд принял решение освободить из-под стражи лидера антимайдана Игната Кромского – одного из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 года.

Как известно, 30 января Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

"Топаза" приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 г, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 г до 20 июня 2017г.) должна быть зачислена в срок отбывания наказания из расчета день за два (по "закону Савченко").

После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, согласно приговору Кромский должен провести в тюрьме еще около двух лет.

Харьковчанин Кромский был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Стал известен по позывным "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз кричит о помощи к Кромскому:"Топаз, дай команду!".