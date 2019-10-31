Директор харьковского госпредприятия принес детективу НАБУ 100 тысяч долларов взятки (фото)

Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства.

В среду, 30 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили и задержали «на горячем» директора одного из государственных предприятий в Харьковской области, который предложил и предоставил старшему детективу бюро неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч долларов.

Читайте такжеТребовали взятку в валюте: в Умани коммунальщики хотели подзаработать на хасидах (фото)Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, связанного с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что директор задержан в соответствии со ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове у задержанного на взятке чиновника Фонда госимущества нашли полмиллиона долларов.