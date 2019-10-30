В Харькове у задержанного на взятке чиновника нашли полмиллиона долларов (фото)

Задержанный вымогал 30 тысяч долларов у предпринимателя.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили в коррупции чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеТребовали взятку в валюте: в Умани коммунальщики хотели подзаработать на хасидах (фото)Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что он вымогал у руководителя подчиненного госпредприятия взятку в размере 30 тысяч долларов за разделение паев для их дальнейшей приватизации. Кроме того, в качестве бонуса чиновник обещал ему продление контракта на должность директора комбината.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц Харькова при получении всей суммы взятки.

Кроме того, сообщается, что во время обыска правоохранители обнаружили дома у чиновника, всю жизнь проработавшего на госслужбе, более 500 тысяч долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве главного специалиста НБУ поймали на взятке в $40 тысяч.