цей матеріал доступний українською

В Харькове у задержанного на взятке чиновника нашли полмиллиона долларов (фото)

15:33, 30 октября 2019
Происшествия
483 0
Чиновник всю жизнь работал в государственных органах / ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили в коррупции чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеТребовали взятку в валюте: в Умани коммунальщики хотели подзаработать на хасидах (фото)Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что он вымогал у руководителя подчиненного госпредприятия взятку в размере 30 тысяч долларов за разделение паев для их дальнейшей приватизации. Кроме того, в качестве бонуса чиновник обещал ему продление контракта на должность директора комбината.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц Харькова при получении всей суммы взятки.

При обыске у задержанного на взятке нашли полмиллиона долларов наличкой / ssu.gov.ua

Кроме того, сообщается, что во время обыска правоохранители обнаружили дома у чиновника, всю жизнь проработавшего на госслужбе, более 500 тысяч долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве главного специалиста НБУ поймали на взятке в $40 тысяч.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взятка#СБУ#Фонд госимуществапогода в Харькове