цей матеріал доступний українською

В Киеве BMW влетел в столб и загорелся (видео, фото)

01:04, 30 октября 2019
Происшествия
55 0
фото facebook.com/kamelchuk

Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и загорелся. Водитель с множественный травмами госпитализирован, сообщает dtp.kiev.ua.

"Столб разорвал BMW на части и вошёл в салон до задних сидений. Водитель в тяжелом состоянии в реанимации... после столкновения автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.

Фотографии и видео с места происшествия выложил в соцсети также народный депутат Юрий Камельчук, который стал свидетелем последствий ДТП. По его словам, авария произошла на улице Жилянской. "Все живы! Авто уничтожено. Столб встречает не впервые тех, кто гоняет", - прокомментировал ситуацию парламентарий.

фото facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате столкновения ZAZ Vida и Skoda Fabia в больницу забрали четырех человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве#Авария в Киевепогода в Киеве