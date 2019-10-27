В Киеве столкнулись два такси с пассажирами - четверо пострадавших
В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате столкновения ZAZ Vida и Skoda Fabia в больницу забрали четырех человек.
Как сообщает Информатор, авария произошла поздно вечером 26 октября на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.
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По данным правоохранителей, ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро Бориспольская. В этот момент на перекрестке с улицей Брацлавской Skoda, которая двигалась в противоположном направлении, начала поворачивать налево, где и произошло столкновение.
Оба водителя являются таксистами, в момент аварии в обоих автомобилях были пассажиры. В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и женщину-пассажира с Fabia, а также мужчину с женщиной - пассажиров Vida.
Отмечается, что оба автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. Подробности инцидента устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 26 октября 36-летняя женщина выпила кислоту и умерла на глазах у мужчины.