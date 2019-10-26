В Одесской области пограничники задержали молдаванина, которого разыскивает Чехия
15:49, 26 октября 2019Происшествия
30 0
Задержанного гражданина Молдовы правоохранители Чешской Республики разыскивают по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.
REUTERS
Сегодня в Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали иностранца, которого разыскивают через Интерпол.
Читайте такжеПод Львовом пассажир разбил битой такси и дом таксиста
Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы отряда Игорь Перегняк, гражданина Молдовы, которого разыскивают правоохранители Чешской Республики по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, задержали в пункте пропуска «Табаки», в Болградском районе.
В частности, в ходе оформления на въезд легкового автомобиля Dacia на 55-летнего мужчину сработала база международной уголовной полиции.
Пограничники сообщили об этом в Укрбюро Интерпола и Нацполицию.
Как сообщал УНИАН, житель Львовщины Ярослав Попович обязал через суд Одесскую железную дорогу обслуживать пассажиров на украинском.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter