В Одесской области пограничники задержали молдаванина, которого разыскивает Чехия

Задержанного гражданина Молдовы правоохранители Чешской Республики разыскивают по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Сегодня в Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали иностранца, которого разыскивают через Интерпол.

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Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы отряда Игорь Перегняк, гражданина Молдовы, которого разыскивают правоохранители Чешской Республики по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, задержали в пункте пропуска «Табаки», в Болградском районе.

В частности, в ходе оформления на въезд легкового автомобиля Dacia на 55-летнего мужчину сработала база международной уголовной полиции.

Пограничники сообщили об этом в Укрбюро Интерпола и Нацполицию.

Как сообщал УНИАН, житель Львовщины Ярослав Попович обязал через суд Одесскую железную дорогу обслуживать пассажиров на украинском.