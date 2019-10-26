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В Одесской области пограничники задержали молдаванина, которого разыскивает Чехия

15:49, 26 октября 2019
Происшествия
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REUTERS

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Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы отряда Игорь Перегняк, гражданина Молдовы, которого разыскивают правоохранители Чешской Республики по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, задержали в пункте пропуска «Табаки», в Болградском районе.

В частности, в ходе оформления на въезд легкового автомобиля Dacia на 55-летнего мужчину сработала база международной уголовной полиции.

Пограничники сообщили об этом в Укрбюро Интерпола и Нацполицию.

Как сообщал УНИАН, житель Львовщины Ярослав Попович обязал через суд Одесскую железную дорогу обслуживать пассажиров на украинском.

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Теги: #Одесса#пограничники#Интерполпогода в Одессе