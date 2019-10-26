Мужчина через суд заставил Одесскую железную дорогу общаться на украинском
Житель Львовщины Ярослав Попович обязал через суд Одесскую железную дорогу обслуживать пассажиров на украинском.
Причиной для подачи иска стал конфликт между мужчиной и проводником поезда «Черновцы-Одесса», сообщает Настоящий дозор.
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«Проводник поезда Черновцы-Одесса Денис Оськин отказался обслуживать меня на украинском языке. Заявил, что он одессит, а Одесса, по его словам, это многонациональный город. Тогда я обратился к начальнику поезда и оставил жалобу на проводника в Книге отзывов», – сказал в комментарии изданию заявитель.
В ответ одесские железнодорожники отметили, что согласно ЗУ "Об основах государственной языковой политики" имеют право обслуживать пассажиров на русском.
Апелляционный суд полностью удовлетворил иск и обязал Одесскую железную дорогу предоставлять услуги на украинском.
Как сообщал УНИАН, в Украине с начала 2020-го учебного года все средние школы, включая частные учреждения, должны перейти на украинский язык преподавания.