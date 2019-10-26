Мужчина через суд заставил Одесскую железную дорогу общаться на украинском

Причиной для подачи иска стал конфликт между мужчиной и проводником поезда «Черновцы-Одесса».

Житель Львовщины Ярослав Попович обязал через суд Одесскую железную дорогу обслуживать пассажиров на украинском.

Причиной для подачи иска стал конфликт между мужчиной и проводником поезда «Черновцы-Одесса», сообщает Настоящий дозор.

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«Проводник поезда Черновцы-Одесса Денис Оськин отказался обслуживать меня на украинском языке. Заявил, что он одессит, а Одесса, по его словам, это многонациональный город. Тогда я обратился к начальнику поезда и оставил жалобу на проводника в Книге отзывов», – сказал в комментарии изданию заявитель.

В ответ одесские железнодорожники отметили, что согласно ЗУ "Об основах государственной языковой политики" имеют право обслуживать пассажиров на русском.

Апелляционный суд полностью удовлетворил иск и обязал Одесскую железную дорогу предоставлять услуги на украинском.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала 2020-го учебного года все средние школы, включая частные учреждения, должны перейти на украинский язык преподавания.