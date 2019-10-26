Криминальные разборки в Харькове: у стрелка с собой был целый арсенал оружия

В пятницу в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения. Позже один из участников перепалки взорвал себя гранатой.

У одного из участников перестрелки в Харькове был с собой пулемет Ingram.

Об этом сообщает харьковское издание Newsroom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Кроме того, на месте происшествия следователи нашли также пистолет Glock с глушителем, который часто используют в силовых структурах США. СМИ предполагают, что именно из этого оружия стрелял киллер.

Другое издание Comments.ua отмечает, что по информации полиции на месте происшествия правоохранители изъяли автомат Калашникова, гильзы, а в момент взрыва стрелок при себе держал четыре гранаты.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения. Позже один из участников перепалки взорвал себя гранатой.

По данным СМИ, участником перестрелки был Георгий Исаков, более известный под кличкой «Жора», что имеет отношение к криминальному миру и был соратником убитого лидера "Оплота" Жилина. Он с бандой сидел в кафе "Восторг", и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.

Убит в перестрелке - Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в четвертой больнице с проникающим ранением в грудь.