На Львовщине пассажир угрожал водителю маршрутки пистолетом – соцсети (фото)

Мужчина угрожал оружием, потому что не хотел платить за проезд

В Новом Роздоле на Львовщине пассажир маршрутки не хотел платить стоимость проезда и достал из кармана пистолет.

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Мужчина угрожал пистолетом водителю, написала в Facebook очевидец происшествия Ирина Данчевская.

По словам женщины, пассажир был нетрезв. Уже в городе его задержали правоохранители, предварительно отобрав у пьяного мужчины оружие.

Как сообщал УНИАН, в Белгороде-Днестровском на Одесщине автобусная маршрутка №102 попала в пропасть.