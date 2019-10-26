На Львовщине пассажир угрожал водителю маршрутки пистолетом – соцсети (фото)
11:30, 26 октября 2019Происшествия
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Мужчина угрожал оружием, потому что не хотел платить за проезд
Уже в городе мужчину задержали правоохранители / Ира Данчевская, Facebook
В Новом Роздоле на Львовщине пассажир маршрутки не хотел платить стоимость проезда и достал из кармана пистолет.
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Мужчина угрожал пистолетом водителю, написала в Facebook очевидец происшествия Ирина Данчевская.
По словам женщины, пассажир был нетрезв. Уже в городе его задержали правоохранители, предварительно отобрав у пьяного мужчины оружие.
Как сообщал УНИАН, в Белгороде-Днестровском на Одесщине автобусная маршрутка №102 попала в пропасть.
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