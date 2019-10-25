Под Одессой маршрутка с пассажирами провалилась в землю (фото, видео)
12:15, 25 октября 2019Происшествия
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Дыра в асфальте образовалась посреди движения маршрутки.
Провал образовался над подземными коммуникациями / nashemisto.com.ua
В Белгороде-Днестровском в Одесской области автобусная маршрутка №102 попала в провал.
Об этом сообщает Наш город.
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На момент происшествия в салоне транспорта находились пассажиры.
Дыра в асфальте образовалась посреди движения маршрутки. Водитель резко затормозил, автобус просел на правый бок.
Отмечается, что провал образовался над подземными коммуникациями.
Как сообщал УНИАН, во Львове в результате столкновения двух маршруток пострадали 11 человек.
В салоне обоих автобусов было много пассажиров. Десятерых из них с ушибами и порезами от разбитого стекла забрали в больницу. Травмы получил также один из водителей. Состояние пострадавших - средней тяжести.
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