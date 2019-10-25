В Одессе пьяный мужчина расколотил маршрутку и угрожал пассажирам расправой

Злоумышленник обиделся за то, что его высадили из автобуса за ругань и оскорбления.

В Одессе задержан мужчина, который разбил стекла в маршрутном автобусе и угрожал пассажирам физической расправой.

Как проинформировали УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, 24 октября около 23.00 патрульные получили сообщение о драке на улице Фонтанская дорога.

По словам очевидцев, в пассажирский микроавтобус подсел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Начал ругаться, оскорблять всех присутствующих, вел себя агрессивно по отношению к пассажирам и водителю.

В результате, в салоне маршрутного транспорта произошел конфликт, во время которого мужчина угрожал другим людям физической расправой. Водитель общественного транспорта остановился и высадил агрессивного пассажира.

«Оскорбленный пассажир, недолго думая, начал крушить стекла в автобусе. Пассажиры пытались его успокоить…», - сообщили в управлении.

Как отмечается, инспекторы полиции утихомирили и задержали 43-летнего злоумышленника.

Мужчину передали следователям для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.