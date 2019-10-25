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В Одессе пьяный мужчина расколотил маршрутку и угрожал пассажирам расправой

13:21, 25 октября 2019
Происшествия
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Хулиган ехал в маршрутке пьяным / фото управления патрульной полиции в Одесской области

Как проинформировали УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, 24 октября около 23.00 патрульные получили сообщение о драке на улице Фонтанская дорога.

По словам очевидцев, в пассажирский микроавтобус подсел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Начал ругаться, оскорблять всех присутствующих, вел себя агрессивно по отношению к пассажирам и водителю.

В результате, в салоне маршрутного транспорта произошел конфликт, во время которого мужчина угрожал другим людям физической расправой. Водитель общественного транспорта остановился и высадил агрессивного пассажира.

«Оскорбленный пассажир, недолго думая, начал крушить стекла в автобусе. Пассажиры пытались его успокоить…», - сообщили в управлении.

Событие произошло вчера поздно вечером / фото управления патрульной полиции в Одесской области

Как отмечается, инспекторы полиции утихомирили и задержали 43-летнего злоумышленника.

Мужчину передали следователям для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.

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Теги: #маршрутка#Одесапогода в Одессе