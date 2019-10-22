В Одессе задержан водитель мопеда, тяжело ранивший пешехода ножом (видео)

Злоумышленник чуть не сбил на дороге пешехода, а в ответ на замечание бросился в драку и ударил потерпевшего ножом.

В Одессе задержан водитель мопеда, нанесший пешеходу тяжелое ножевое ранение.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло позавчера на одном из регулируемых пешеходных переходов в Суворовском районе города.

Установлено, что водитель мопеда, нарушая правила дорожного движения, ехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил пешехода. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Мопедист достал из кармана нож и ударил им 29-летнего одессита в живот, после чего бросил его в беспомощном состоянии и с места преступления скрылся.

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О происшествии в полицию сообщил врач скорой помощи, которая прибыла на место происшествия по вызову очевидцев. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающие ранение брюшной полости и грудной клетки.

Потерпевшего доставили в Одесскую областную клиническую больницу, где сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Как отмечается, на следующие сутки полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Этот 29-летний одессит ранее уже привлекался к ответственности за совершение тяжкого преступления.

Задержанный утверждает, что нож носил с собой для самообороны.

Вчера правонарушитель был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом.