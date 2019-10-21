В отдел полиции в центре Одессы ворвался вооруженный ножом иностранец
В Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом.
Как сообщили УНИАН в указанном отделе полиции, инцидент произошел сегодня вечером.
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По словам сотрудника полиции, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции кричал на английском языке, бросался на людей, размахивал ножом и пр.
Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики.
В настоящее время устанавливается личность мужчины, причины его поведения.
Как отметил сотрудник отдела, медики устанавливают его эмоциально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств, случившемуся будет дана правовая квалификация.