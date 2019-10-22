Полиция расследует гибель ребенка как несчастный случай.

В Харьковской области в пруду утонул 5-летний мальчик.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о трагедии в селе Басово Золочевского района поступило в полицию 21 октября около 12:00.

Полицейскими установлено, что 5-летний мальчик играл во дворе, а его мать в это время находилась в доме с новорожденным ребенком.

«Около 11:30 женщина обнаружила отсутствие старшего сына, о чем сообщила своему мужу, который был на работе. Он вместе со своим братом отправился на поиски ребенка. Мужчины обнаружили тело мальчика без признаков на жизнь в пруду, расположенном в 50 метрах от их дома», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что семья погибшего характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

Следователями Золочевского отделения полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Марганце Днепропетровской области девятилетняя девочка утонула, пытаясь достать уроненный в водоем мобильный телефон.