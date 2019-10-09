Потянулась за телефоном: на Днепропетровщине утонула 9-летняя девочка, упав с моста (видео)

Спасатели достали из воды тело девочки без признаков жизни.

В Марганце Днепропетровской области девятилетняя девочка утонула, пытаясь достать уроненный в водоем мобильный телефон.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что девочка вместе с подругой гуляла по пешеходному мостику над рекой, когда вдруг упала вниз и исчезла под водой. Спасатели сразу начали обследовать водоем, однако ребенка нашли уже без признаков жизни.

По словам подруги, девочка держала в руке телефон, а когда он вдруг ускользнул, пыталась его схватить и упала в воду.

Как сообщал УНИАН, в одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила посреди урока разборки с третьеклассниками.