Потянулась за телефоном: на Днепропетровщине утонула 9-летняя девочка, упав с моста (видео)
10:53, 09 октября 2019Происшествия
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Спасатели достали из воды тело девочки без признаков жизни.
Девочка погибла, упав в воду / фото: ГСЧС
В Марганце Днепропетровской области девятилетняя девочка утонула, пытаясь достать уроненный в водоем мобильный телефон.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что девочка вместе с подругой гуляла по пешеходному мостику над рекой, когда вдруг упала вниз и исчезла под водой. Спасатели сразу начали обследовать водоем, однако ребенка нашли уже без признаков жизни.
По словам подруги, девочка держала в руке телефон, а когда он вдруг ускользнул, пыталась его схватить и упала в воду.
На Днепропетровщине 9-летняя девочка упала с моста и утонула
Как сообщал УНИАН, в одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила посреди урока разборки с третьеклассниками.
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