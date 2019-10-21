В Тернопольской области после гибели 15-летней девочки, выпавшей из автобуса, люди перекрыли трассу с требованием ремонта дороги
В Тернопольской области после гибели девочки, выпавшей на ходу из автобуса на аварийной дороге, местные жители перекрыли трассу Тернополь-Хмельницкий.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ориентировочно 30 человек перекрывали дорогу, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу возле Тернопольского аэропорта.
При этом пропускали рейсовые автобусы и автомобили с детьми. Акция протеста продолжалась почти два часа. Охрану общественного порядка обеспечивали 15 полицейских.
Люди требовали отремонтировать аварийную дорогу Тернополь-Скалат-Гусятин; при этом люди объясняли, что их акция протеста вызвана пятничной трагедией, когда из-за ямы на этой дороге трагически погибла несовершеннолетняя пассажирка автобуса.
Как сообщал УНИАН, 18 октября погибла 15-летняя девочка, которая ехала из Тернополя домой в Подволочиский район в автобусе Каменец-Подольский-Тернополь.
Она стояла на ступеньках автобуса возле задних дверей, когда между селом Колодеевка и Скалатом колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку и дверь открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой.
Вследствие полученной травмы она погибла.
Данное происшествие внесено в ЕРДС в соответствии со статьей 286 часть 2 УК.