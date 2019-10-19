В Киеве два такси "не поделили" дорогу: от удара один автомобиль влетел в столб (фото, видео)
Ночью на 19 октября в Киеве столкнулись Skoda Octavia и Mazda 3. На обеих были наклейки службы такси «Uklon».
Авария произошла около 23.10 по улице Вадима Гетьмана, сообщает Информатор.
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По словам водителя «Mazda», он ехал с женщиной-пассажиром в крайнем левом ряду в сторону проспекта Победы. В это время на соседнем ряду ехала «Skoda».
По неустановленным причинам водитель «Skoda» резко повернул влево, что привело к ДТП. От удара «Mazda» пересекла встречную полосу и влетела в столб.
В результате ДТП пострадал водитель «Skoda» и женщина-пассажир «Mazda». Их госпитализировали в больницу. На месте работали патрульные, медики и следователи.
Как сообщал УНИАН, на Харьковщине в результате аварии погиб водитель легковушки. Еще четыре человека, среди которых 8-месячный мальчик, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.