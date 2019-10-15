В Николаевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых семилетняя девочка

Семь человек с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу.

На Николаевщине в результате ДТП погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок, еще семеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Читайте такжеДТП со "скорой" в Киеве: момент трагедии попал на видео

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 19:30 на 103 км автодороги "Благовещенское-Николаев" в Арбузинском районе с участием автомобилей Москвич-2141 и Opel Vectra.

"В результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель М-2141 и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка, а также пассажирка Opel Vectra погибли. Еще семь человек с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц".

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с пассажирами снесла столб, парализовав движение троллейбусов.