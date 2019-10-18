В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девочек – насильников еще не поймали

Проводятся следственно-оперативные действия. Устанавливаются обстоятельства случившегося и подозреваемые.

В Одессе полиция начала расследование по факту группового изнасилования двух несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о ЧП, которое произошло в Киевском районе Одессы, в полицию сообщила одна из потерпевших.

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По предварительным данным, две жительницы города Беляевка Одесской области, в возрасте 15-ти и 17-ти лет, в социальных сетях познакомились с мужчиной, который приехал в Беляевку на красном автомобиле «ВАЗ». Вместе с новым знакомым на этом автомобиле девочки приехали в Одессу на прогулку.

Новый знакомый привез девочек в частный дом на улице Долгой, где со слов потерпевших, их изнасиловали порядка десяти мужчин.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-оперативные действия. Устанавливаются обстоятельства случившегося и подозреваемые.

Транспортное средство объявлено в розыск.

Как сообщал УНИАН, в Ривне 19-летняя мать избила и оставила своего малыша на 16 часов одного в комнате общежития. Сейчас ребенком занимаются врачи и волонтеры.