В Киеве мужчина умер во время поездки в такси

Во время движения мужчине стало плохо и он умер.

Во вторник, 15 октября, в Киеве по адресу улица Саксаганского, 20 остановился Chevrolet Aveo. Причиной этому стал пассажир такси, которому стало плохо. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 9:30. Об этом сообщает "Информатор".

Как стало известно правоохранителям, мужчина ехал пассажиром в такси. Во время движения мужчине стало плохо и он умер. К сожалению, врачи были бессильны. Умершим оказался мужчина 1957 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.