В Киеве мужчина умер во время поездки в такси
14:26, 15 октября 2019Происшествия
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Во время движения мужчине стало плохо и он умер.
"Информатор"
Во вторник, 15 октября, в Киеве по адресу улица Саксаганского, 20 остановился Chevrolet Aveo. Причиной этому стал пассажир такси, которому стало плохо. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.
"Информатор"
Вызов на линию экстренных служб поступил около 9:30. Об этом сообщает "Информатор".
"Информатор"
Как стало известно правоохранителям, мужчина ехал пассажиром в такси. Во время движения мужчине стало плохо и он умер. К сожалению, врачи были бессильны. Умершим оказался мужчина 1957 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
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