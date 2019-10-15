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В Киеве мужчина умер во время поездки в такси

14:26, 15 октября 2019
Происшествия
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"Информатор"

Во вторник, 15 октября, в Киеве по адресу улица Саксаганского, 20 остановился Chevrolet Aveo. Причиной этому стал пассажир такси, которому стало плохо. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.

"Информатор"

Вызов на линию экстренных служб поступил около 9:30. Об этом сообщает "Информатор".

&quot;Информатор&quot;

Как стало известно правоохранителям, мужчина ехал пассажиром в такси. Во время движения мужчине стало плохо и он умер. К сожалению, врачи были бессильны. Умершим оказался мужчина 1957 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

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Теги: #Киев#таксипогода в Киеве