Под Киевом столкнулись Range Rover и Renault, пострадал мужчина

Водителя Renault после столкновения госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Под Киевом на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Об этом сообщают Вартові Еспресо.

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Отмечается, что на дороге не разминулись два автомобиля - Renault Kangoo и Range Rover. Кто именно из них выехал на встречную полосу, пока неизвестно. Однако после удара машины разлетелись в разные стороны, поэтому механизм ДТП установит следствие.

В результате столкновения пострадал водитель Renault - его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

В связи с аварией на Столичном шоссе образовалась многокилометровая пробка в направлении Киева.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.