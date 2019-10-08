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Под Киевом столкнулись Range Rover и Renault, пострадал мужчина

09:59, 08 октября 2019
Происшествия
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Renault Kangoo и Range Rover не разминулись на дороге / фото: Эспрессо

Об этом сообщают Вартові Еспресо.

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Отмечается, что на дороге не разминулись два автомобиля - Renault Kangoo и Range Rover. Кто именно из них выехал на встречную полосу, пока неизвестно. Однако после удара машины разлетелись в разные стороны, поэтому механизм ДТП установит следствие.

В результате столкновения пострадал водитель Renault - его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

В связи с аварией на Столичном шоссе образовалась многокилометровая пробка в направлении Киева.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве