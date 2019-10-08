Под Киевом столкнулись Range Rover и Renault, пострадал мужчина
Под Киевом на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Об этом сообщают Вартові Еспресо.
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Отмечается, что на дороге не разминулись два автомобиля - Renault Kangoo и Range Rover. Кто именно из них выехал на встречную полосу, пока неизвестно. Однако после удара машины разлетелись в разные стороны, поэтому механизм ДТП установит следствие.
В результате столкновения пострадал водитель Renault - его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
В связи с аварией на Столичном шоссе образовалась многокилометровая пробка в направлении Киева.
Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.