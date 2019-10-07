Тело отлетело на 50 метров: в Киеве джип сбил молодого мужчину на пешеходном переходе

Volkswagen Touareg, сбивший мужчину, остановился через 100 метров от тела.

В Шевченковском районе Киева внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо

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Со слов свидетелей, водитель Volkswagen Touareg ехал на скорости по улице Маршала Гречка со стороны улицы Щербакова и сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе.

В результате сильного удара тело отлетело на расстояние 40-50 метров от места столкновения. Сама же машина остановилась только через 100 метров от тела.

Медики, которые прибыли на место ДТП, констатировали факт смерти. Погибшему мужчине было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи, которые выясняют все подробности ДТП.