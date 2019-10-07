Пострадавшие в авиакатастрофе возле Львова находятся в стабильном состоянии – медики

Сейчас двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении, третий – в реанимации.

Состояние трех пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 вблизи Львова - стабильное, угрозы их жизни нет.

Читайте такжеАвиакатастрофа Ан-12 на Львовщине: компании "Украина Аэроальянс" запретили полетыОб этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на информацию главного врача 8-й городской клинической больницы Василия Обаранца.

«По состоянию на сегодняшнее утро состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет», - говорится в сообщении.

Как сообщил Обаранец, двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении, их состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой. Третий пострадавший сейчас находится в реанимации, его состояние также стабильное, он в сознании, угрозы его жизни нет.

Отмечается, что пациенты находятся под постоянным наблюдением, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, 4 октября возле Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семь членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

В пресс-службе аэропорта «Львов» сообщили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция).

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.