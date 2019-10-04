Возле Львова упал самолет: все подробности (фото, видео)

АН-12 приземлился возле кладбища в Сокольниках.

Недалеко от аэропорта Львова военный самолет АН-12 совершил аварийную посадку.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 4 октября в 07:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

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"В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - сообщили в ГСЧС.

Число погибших в результате падения самолета под Львовом возросло

Как сообщил у себя на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, число погибших в результате аварийной посадки самолета во Львовской области возросло до пяти человек.

«Пятеро погибших», - написал он.

По его словам, аварийную посадку самолет совершил в связи с тем, что закончилось топливо. На данный момент, как добавил министр, начато расследование.

Первое видео с места авиакатастрофы Ан-12 под Львовом

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От ГСЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единицы спецтехники.

Вместе с тем, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что на борту самолета было 7 человек. По данным депутата, есть пострадавшие и погибшие.

В аэропорту "Львов" сообщили, что самолет летел из испанского Виго в турецкий Стамбул и совершал посадку во Львове для дозаправки. Сразу же перед планируемой посадкой он исчез с радаров.

"В 6:45 самолет исчез с радаров, а в аэропорту совместно со спасателями начали спасательно-поисковые работы", - говорится в сообщении.

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Как сообщил отдельно председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в социальной сети Facebook, на борту самолета Ан-12 UR-CAH авиакомпании «Украина Аэроальянс» находились семь членов экипажа. Самолет выполнял рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов. По его словам, самолет совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники.

«Согласно предварительным данным есть погибшие. Аварийная посадка была осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование указанного происшествия», - заявил Соколюк.