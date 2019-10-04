В Тернопольской области пьяный водитель иномарки сбил насмерть двух 23-летних парней

Двое прохожих оказались под колесами авто, третьему удалось сбежать.

В Тернопольской области водитель автомобиля BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смертельно травмировал двух 23-летних пешеходов.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 октября около 4 часов утра на автодороге в поселке Козлов Козовского района.

По его словам, людей на дороге он заметил слишком поздно, было темно. Двое прохожих оказались под колесами авто, третьему удалось сбежать.

Потерпевшие скончались до приезда бригады скорой помощи.

Водитель 1990, г. р., проживает в соседнем селе Великий Ходачков. На момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Через два часа после аварии в его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Водителя задержали в соответствии со ст. 208 УПК. Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.