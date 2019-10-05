Во Львове правоохранители задержали предпринимателя, когда тот передавал $10 тысяч взятки СБУ-шнику (фото)

Задержанный обещал должностному лицу СБУ ежемесячно платить по 10 тыс. долларов, чтобы правоохранители не принимали меры по прекращению работы центра.

Следователи Государственного бюро расследований задержали организатора конвертационного центра, который передал 10 тыс. долларов должностному Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что за непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертационного центра предложил работнику СБУ неправомерную выгоду.

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Мужчина обещал ежемесячно платить по 10 тыс. долларов, чтобы правоохранители не принимали меры по прекращению работы центра.

Досудебное расследование продолжается, планируется избрание задержанному меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения задержанному по подозрению во взяточничестве врачу-трансплантологу Олегу Котенко.