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Во Львове правоохранители задержали предпринимателя, когда тот передавал $10 тысяч взятки СБУ-шнику (фото)

11:15, 05 октября 2019
Происшествия
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Мужчине планируют вручить подозрение / прокуратура Киевщины

Следователи Государственного бюро расследований задержали организатора конвертационного центра, который передал 10 тыс. долларов должностному Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что за непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертационного центра предложил работнику СБУ неправомерную выгоду.

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Мужчина обещал ежемесячно платить по 10 тыс. долларов, чтобы правоохранители не принимали меры по прекращению работы центра.

Досудебное расследование продолжается, планируется избрание задержанному меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения задержанному по подозрению во взяточничестве врачу-трансплантологу Олегу Котенко.

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Теги: #взятка#Львов#СБУпогода во Львове