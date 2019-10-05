В Киеве неизвестные сорвали баннеры в поддержку армии (фото)

В Киевской городской государственной администрации о "демонтаже" ничего не знают.

В центре Киева неизвестные сорвали баннеры в поддержку армии и обнажили памятник коммунисту Николаю Щорсу.

Об этом сообщили волонтеры фонда «Вернись живым» в Facebook.

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По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 октября.

Люди, демонтировавшие баннеры, были без светоотражающих жилетов, которыми обычно пользуются коммунальщики.

«В отделе КГГА, который предоставил фонду разрешение на размещение баннера, ничего не знают об этом, а, следовательно, «демонтаж», вероятно, был незаконным», – пишут волонтеры.

Как сообщал УНИАН, на кладбище в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили надгробные памятники землякам, которые погибли во время боевых действий на Донбассе.