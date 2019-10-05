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В Киеве неизвестные сорвали баннеры в поддержку армии (фото)

12:21, 05 октября 2019
Происшествия
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Люди, которые "демонтировали" баннеры, были без светоотражающих жилетов / Facebook, Mukharovska Mukharovska

Об этом сообщили волонтеры фонда «Вернись живым» в Facebook.

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По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 октября.

Люди, демонтировавшие баннеры, были без светоотражающих жилетов, которыми обычно пользуются коммунальщики.

«В отделе КГГА, который предоставил фонду разрешение на размещение баннера, ничего не знают об этом, а, следовательно, «демонтаж», вероятно, был незаконным», – пишут волонтеры.

Как сообщал УНИАН, на кладбище в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили надгробные памятники землякам, которые погибли во время боевых действий на Донбассе.

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Теги: #Киев#ВСУ#вандалыпогода в Киеве