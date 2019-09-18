Конфликт с неизвестным: в полиции рассказали подробности избиения замглавы КГГА

На данный момент решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Об избиении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака в полицию сообщили врачи.

Об этом УНИАН рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Читайте такжеНападение на замглавы КГГА: Слончак заявил, что находится в реанимации«Он (Слончак – УНИАН) обратился в одно из медицинских учреждений Соломенского района столицы, после чего врачи уже сообщили в полицию о том, что у него произошел конфликт с неизвестным, в результате которого он получил травмы различной степени тяжести», – отметил он.

По словам Тракало, конфликт произошел на улице Митрополита Липковского, на место выезжала следственно-оперативная группа.

«Сейчас событие зарегистрировано, правоохранители проводят проверку, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и предоставлении правовой квалификации», – отметил спикер Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, утром 18 сентября стало известно об избиении заместителя главы КГГА. По неподтвержденной информации, у чиновника диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Известно, что 11 декабря Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении Владимира Слончака на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

24 апреля 2017 года в городе Васильков Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием тогдашним председателем наблюдательного совета компании «Киевгорстрой» Владимиром Слончаком.