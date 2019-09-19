В Житомире СБУ пришла с обысками к полицейским

Обыски проводятся в рамках производства относительно несанкционированного судом прослушивания.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в управлении защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области. Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины. «Речь идет о несанкционированном судом прослушивании», - уточнили в ведомстве. Подробности дела СБУ обещает сообщить позже.

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