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В Житомире СБУ пришла с обысками к полицейским

13:24, 19 сентября 2019
Происшествия
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Детали дела СБУ обещает сообщить позже / фото УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в управлении защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины.

«Речь идет о несанкционированном судом прослушивании», - уточнили в ведомстве.

Подробности дела СБУ обещает сообщить позже.

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Теги: #полиция#обыски#СБУпогода в Житомире