В Житомире СБУ пришла с обысками к полицейским
13:24, 19 сентября 2019Происшествия
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Обыски проводятся в рамках производства относительно несанкционированного судом прослушивания.
Детали дела СБУ обещает сообщить позже / фото УНИАН
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в управлении защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.
Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины.
«Речь идет о несанкционированном судом прослушивании», - уточнили в ведомстве.
Подробности дела СБУ обещает сообщить позже.
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