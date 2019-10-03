Били табуреткой и выбросили на обочину: в Броварах зверски избили именинника (фото, видео)

Одного из мужчин задержали в Броварах, другого – в Днепре.

В Броварах Киевской области двое мужчин жестоко избили парня, который праздновал с ними свое 19-летие.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции в Facebook.

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Как установили правоохранители, потерпевший и его компания познакомились с нападающими на улице во время празднования дня рождения. Все вместе пошли к дому одного из новых «приятелей», где и ограбили именинника.

В ходе ограбления один из нападавших начал бить парня табуреткой, пока тот не потерял сознание. Пострадавшего раздели и выбросили на обочину дороги, замаскировав преступление под ДТП.

Избитого нашли случайные прохожие и вызвали полицию.

Одного из мужчин задержали в Броварах, другого – в Днепре.

Сейчас оба злоумышленники дают показания. Им сообщено о подозрении в правонарушении по ч.2 ст. 187 – разбой. Нападавшим грозит лишение свободы от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в столичном метро нетрезвый мужчина начал приставать к людям и размахивать ножом. Правоохранители задержали опасного дебошира с помощью одного из пассажиров.