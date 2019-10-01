Пассажир столичного метро помог полиции задержать пьяного дебошира с ножом

Мужчина не растерялся и выбил из рук хулигана холодное оружие.

В столичном метро нетрезвый мужчина начал приставать к людям и размахивать ножом. Правоохранители задержали опасного дебошира с помощью одного из пассажиров.

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Как сообщается на сайте полиции Киева, инцидент произошел на перроне станции «Лукьяновская».

Начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель рассказал, что пьяный злоумышленник ехал в вагоне метро и приставал к гражданам, а когда вышел на перрон, начал ругаться с пассажиром, размахивая ножом.

«Мужчина не растерялся, выбил из рук хулигана холодное оружие и вместе с полицейским задержал правонарушителя. Это - 35-летний киевлянин, который ранее проблем с законом не имел. Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до семи лет лишения свободы», – указал он.

Ранее в Николаеве полиция задержала гражданина Германии, который нанес своей девушке пять ударов ножом в спину и пытался в парике и накладной бороде скрыться с места происшествия.