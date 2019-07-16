Под Киевом мужчина в костюме Человека-паука убил соседа табуреткой

Следствием установлено, что злоумышленник, на почве длительных неприязненных отношений, избил мужчину до смерти табуреткой.

В селе Горенка Киево-Святошинского района во дворе собственного домовладения был убит местный житель. Читайте такжеВ Днепре парень жестоко убил свою мать, ударив ее более 200 раз ножом

Как сообщили в прокуратуре Киевской области, по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 23-летнего знакомого погибшего.

Следствием установлено, что злоумышленник, на почве длительных неприязненных отношений, избил мужчину до смерти табуреткой.

При этом отмечается, что перед совершением преступления убийца решил замаскироваться, надев костюм супергероя Человека-паука.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Злоумышленник арестован на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.