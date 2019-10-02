В Киеве полицейские ликвидировали стрелка, ранившего двоих спецназовцев

Во время сегодняшнего задержания злоумышленник ранил еще двоих спецназовцев.

В Киеве во время спецоперации полицейские ликвидировали иностранца, который 10 дней тому назад на Оболони стрелял в сотрудников КОВД.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что при задержании правонарушителя были ранены двое сотрудников КОВД. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

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По данным полиции, задержание преступника происходило сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области:

«Полицейским удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланирована спецоперация по его задержанию», - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко непосредственно на месте происшествия.

По его словам, к строительному вагончику, где мог находиться злоумышленник, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако тот начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

«В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи», - добавил Корищенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.