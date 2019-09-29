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В одесской полиции рассказали новые детали убийства из ружья подростка 12-летним мальчиком

23:31, 29 сентября 2019
Происшествия
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В полиции рассказали детали инцидента / фото facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение от медиков, которые были вызваны в населенный пункт в пригороде Одессы для оказания помощи раненому.

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Как выяснилось, подросток получил ранение из ружья, принадлежащего местному жителю. Ружье взял внук владельца оружия, по предварительным данным, чтобы похвастать перед потерпевшим, который пришел в гости.

«Владельца оружия и ребенка, который осуществил смертельный выстрел, для получения показаний доставили в Усатовское отделение полиции. Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Сейчас с малолетним продолжают работать психологи», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Беляевском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья 15-летнего подростка, пришедшего к нему в гости.

Потерпевший получил смертельное ранение в область грудной клетки.

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Теги: #Одессапогода в Одессе