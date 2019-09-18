В Киеве неизвестные избили замглавы КГГА Слончака – СМИ

По словам Слончака, инцидент произошел поздно вечером в подъезде жилого дома №16-в по улице Митрополита Липкивского.

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака.

Читайте такжеЖенские бои без правил: в мэрии на Черкасщине подрались чиновницы (видео)Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что врачам Слончак объяснил, что инцидент произошел в 23:30 в подъезде дома №16-в по улице Митрополита Липкивского.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Известно, что Слончак стал замглавы КГГА в ноябре прошлого года. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также – выстраивает направление правовой политики.