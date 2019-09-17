Правоохранители задержали убийц директора Caparol в Украине

Директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного убили на Киевщине в сентябре в 2016 году.

Правоохранители задержали организаторов и исполнителей убийства директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного, совершенного в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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"Благодаря слаженной работе правоохранительных органов и прокуратуры Киевской области, сегодня, 17 сентября, задержали организаторов и исполнителей дерзкого убийства предпринимателя", - говорится в сообщении.

"Есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто", - заявили в прокуратуре.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Принимаются меры по задержанию всех участников преступной организации.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2016 года в с. Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора Caparol в Украине.

По данным полиции, потерпевший выгуливал в поле возле одного из дачных кооперативов собаку, где на него напали неизвестные и убили из огнестрельного оружия.