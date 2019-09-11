В Одесской области мужчина сел в такси с боевой гранатой (видео)

Пассажир такси утверждает, что нашел боеприпас на свалке.

Сегодня в Лиманском районе Одесской области задержан 32-летний мужчина, севший в такси с боевой гранатой.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение о пассажире такси, имеющем при себе взрывоопасный предмет.

Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа и полицейские-взрывотехники.

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«Автомобиль такси правоохранители остановили в селе Вапнярка. В ходе поверхностного осмотра у пассажира обнаружили гранату РГД-5, которую, по словам злоумышленника, он нашел на свалке», - сообщили в главке.

Изъятое направили на экспертизу.

Следователями Лиманского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Правонарушителю грозит от трех до семи лет заключения.

Следственные действия продолжаются.