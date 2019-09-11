Пожар на территории арсенала вблизи Калиновки ликвидирован

Пожар ликвидировали в 15:15.

В Винницкой области спасатели ликвидировали возгорание сухой травы на территории военного арсенала вблизи Калиновки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

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Согласно информации, 11 сентября в 11:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении на территории воинской части А1119, расположенной на территории Калиновского района.

К месту происшествия по повышенному номеру вызова были направлены силы и средства Сводного отряд №1. По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что огнем охвачена сухая растительность.

«Силами спасателей в 13:17 пожар локализован, а в 15:15 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства обороны Украины, сегодня, 11 сентября, из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов, прилегающем к военному арсеналу в Калиновке, сдетонировали шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.

*** 26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, повлекшие разрушение жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.