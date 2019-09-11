Лондонские правоохранители считают наезд на Гонтареву несчастным случаем

Водитель с места происшествия не убегал.

Лондонские полицейские не обнаружили никаких подозрительных обстоятельств наезда авто на бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву 30 августа.

Об этом информирует theБабелю со ссылкой на комментарий полиции.

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Правоохранители, в частности, сообщили, что водитель автомобиля Монир Малик, который совершил нарушение, с места происшествия не скрылся. Его допросили, однако не задерживали, поскольку не обнаружили «никаких подозрительных обстоятельств» инцидента.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой. А 30 августа Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.

Вскоре в НБУ заявили, что ряд последних инцидентов с Валерией Гонтаревою и ее семьей может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.