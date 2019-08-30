Гонтареву в центре Лондона сбила машина

Валерия Гонтарева сообщила, что получила серьезные травмы.

Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Как сообщила она LIGA.net инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Лондона.

"Меня в понедельник, 26 августа, днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

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Она сообщила, что получила серьезные травмы. Речь идет о переломах костей стопы. Одна операция была проведена во вторник, 27 августа, на очереди вторая.