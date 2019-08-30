цей матеріал доступний українською

Гонтареву в центре Лондона сбила машина

17:20, 30 августа 2019
Политика
1340 1
Валерия Гонтарева / REUTERS

Как сообщила она LIGA.net инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Лондона.

"Меня в понедельник, 26 августа, днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Читайте такжеГонтарева не намерена ехать на допрос в Генпрокуратуру: «Жду ых в Лондоне»

Она сообщила, что получила серьезные травмы. Речь идет о переломах костей стопы. Одна операция была проведена во вторник, 27 августа, на очереди вторая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Лондон#Гонтарева