Гонтареву в центре Лондона сбила машина
17:20, 30 августа 2019Политика
1340 1
Валерия Гонтарева сообщила, что получила серьезные травмы.
Валерия Гонтарева / REUTERS
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.
Как сообщила она LIGA.net инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Лондона.
"Меня в понедельник, 26 августа, днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.
Читайте такжеГонтарева не намерена ехать на допрос в Генпрокуратуру: «Жду ых в Лондоне»
Она сообщила, что получила серьезные травмы. Речь идет о переломах костей стопы. Одна операция была проведена во вторник, 27 августа, на очереди вторая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter