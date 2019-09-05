В НБУ увидели в последних инцидентах с Гонтаревой угрозы для себя

В Нацбанке считают, что таким образом кто-то пытается подорвать их способность выполнять свое предназначение.

Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличие организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.

Читайте такжеЛожкина, Филатова, Гонтареву и Ко вызывают в ГПУ для вручения подозрений Об этом говорится в заявлении правления НБУ, размещенном на Facebook-странице регулятора.

«Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытку таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение – обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста», – говорится в сообщении.

При этом правление НБУ призвало правоохранительные органы «обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, нынешнего руководства и сотрудников Национального банка».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой.

А 30 августа Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.